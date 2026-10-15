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    Тендер на благоустройство Советской и Почтовой улиц объявили в Солнечногорске

    Осенние виды парка в Солнечногорске
    Фото: Осенние виды парка в Солнечногорске/Медиасток.РФ

    В Солнечногорске объявили открытый конкурс в электронной форме на благоустройство улицы Советской, включая Советскую площадь, а также участка улицы Почтовой и прилегающих территорий. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

    В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении конкурса. В рамках закупки планируется благоустроить территории общей площадью 4,21 гектара

    Работы ведутся в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование идет за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Солнечногорск.

    Выполнение работ по этому объекту планируют завершить в 2027 году.

    Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно публикуется в канале ведомства в «Макс».

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