Исполняющий обязанности главы Мытищ посетил уроки по кибербезопасности

Алексей Асеев вместе с первым заместителем председателя Совета депутатов округа и местным координатором партийного проекта «Новая Школа» Натальей Гречаной приехал в школу № 36. Встреча прошла 20 октября.

Пятиклассники в школе № 36 начали изучение второго модуля и осваивали тему надежности паролей.

Пилотный проект «Киберурок» стартовал в Московской области с 1 сентября. Внеурочные занятия направлены на обучение школьников цифровой грамотности и безопасности в интернете.

Проект охватил 215 школ региона (около 55 тысяч учеников с первого по 11-й класс). Программа состоит из семи тематических блоков, которые адаптированы под разные возрастные группы.

В Мытищах новый курс по цифровой грамотности изучают в 10 образовательных комплексах: № 3, 4, 10, 19, 32, 33, 34, 35, 36, а также в Марфинской школе.

В начальной школе акцент сделан на правилах поведения в сети и личных данных. Ученикам рассказывают, куда обращаться за помощью, если столкнулись с мошенниками. У старших классов в программу включены проверка достоверности фактов, применение искусственного интеллекта для учебы и правовые аспекты использования интернета.

К разработке и оценке программы привлекались эксперты из передовых университетов, IT-специалисты, педагоги, команда Сбера и рабочая группа Министерства просвещения Российской Федерации.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье стало первым регионом, где уроки в рамках проекта «Киберурок» появились в школьной программе. Мытищи входят в число активных его участников.