Семьи участников СВО побывали в конном клубе Солнечногорска

В городском округе Солнечногорск продолжают оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их родственникам. В выходные, 10 и 11 октября, для них организовали посещение конноспортивного клуба, где гости познакомились с лошадьми и приняли участие в сеансе иппотерапии.

Мероприятие было направлено на эмоциональную разгрузку, укрепление семейных связей и реабилитацию. Глава округа Константин Михальков выразил признательность руководству клуба и главному тренеру Екатерине Шолоховой за теплый прием и внимательное отношение к бойцам и их близким. Отдельно он поблагодарил Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска за содействие в организации таких мероприятий.

Глава округа также рассказал о деятельности организации, которая работает при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ассоциация привлекает жителей, готовых помогать защитникам Отечества и их семьям, содействует решению бытовых вопросов, устраивает совместные встречи и реализует реабилитационные программы. Сейчас местное отделение насчитывает 144 участника.

«Наша задача — чтобы бойцы и их близкие чувствовали: они не одни, рядом всегда есть люди, готовые поддержать», — отметил Константин Михальков.

Желающие вступить в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска могут обратиться по телефону +7 (996) 966-33-70.