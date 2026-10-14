Победителей конкурса «Бюджет для граждан» наградили в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги конкурса «Бюджет для граждан»: в 2026 году на него поступило 19 проектов от 52 школьников, студентов, педагогов и муниципальных специалистов. Об этом сообщили в региональном Министерстве экономики и финансов.

Среди заметных работ — исследование школьника из Реутова Артема Хачатуряна о финансировании робототехники, термоядерной энергетики и космических исследований. Его главный вывод: «Будущее не наступает само — оно финансируется».

Специалисты из Щелкова представили систему из трех аналитических панелей, которая помогает муниципальным руководителям выявлять финансовые риски, находить проблемные направления и разбираться в причинах отклонений.

В Пушкинском округе разработали интерактивный инструмент для изучения бюджетных показателей в динамике с 2022 года.

Еще один проект из Реутова предлагает школьникам самостоятельно распределять городской бюджет между образованием, дорогами, социальной поддержкой, спортом и благоустройством. В конкурсе также отметили видеоролики, карточки для соцсетей, настольную игру и инициативы по совершенствованию бюджетного законодательства.

Конкурс проводили в Московской области уже в 11-й раз. Жюри оценивало оригинальность идей, полноту раскрытия темы, понятность материалов и возможность применять разработки на практике.