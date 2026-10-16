Административное здание построят в Мытищах в 2028 году

В Мытищах возводят пятиэтажный административный комплекс площадью 8,9 тысячи квадратных метров. На стройплощадке заняты более 100 рабочих и четыре единицы техники, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Сейчас специалисты монтируют окна и инженерные сети, обустраивают кровлю и выполняют отделку фасада.

Проект реализуют за счет регионального бюджета по областной программе строительства и капремонта социальной инфраструктуры. В здании предусмотрены офисы, конференц-зал, помещение для коллегиальных заседаний и служебные зоны.

На прилегающей территории оборудуют парковку, тротуары и места для отдыха, проведут озеленение. Завершить строительство планируют в 2028 году.