Активное изучение мирового опыта. Андрей Воробьев посетил учебные заведения Шанхая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправился в Китай с рабочим визитом и побывал в двух престижных учебных заведениях Шанхая. Он ознакомился с их инфраструктурой и обсудил перспективы сотрудничества.

Воробьев посетил в КНР Шанхайский университет Цзяотун и Шанхайский профессиональный колледж науки и инноваций. В беседе с их представителями он затронул вопрос студенческих обменов, организации стажировок по робототехнике и автоматизации, подготовки преподавателей китайского языка и другие вопросы. Губернатор назвал Шанхайский университет Цзяотун одним из лучших в Китае. «Нам интересны ваши подходы к обучению, подготовке инженеров, применению современных технологий. И, конечно, мы хотим обсудить, что могли бы делать вместе для развития нашего партнерства», — подчеркнул он. По его словам, Подмосковье высоко ценит сотрудничество с китайскими коллегами в образовательной сфере. «Важно своевременно обновлять систему подготовки кадров для современной экономики с учетом быстрого развития ИИ. Для нас это означает и усиление математической, естественно-научной подготовки, и освоение новых технологий», — уточнил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Он напомнил, что 2026 и 2027 годы объявили Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Для подмосковных школ, колледжей и вузов это хорошая возможность расширить контакты, обмениваться опытом и развивать совместные программы, объяснил руководитель области. «Для подготовки специалистов важно, чтобы уже во время учебы ребята понимали задачи предприятий и могли применять свои знания на практике», — отметил он. Воробьев назвал подготовку востребованных специалистов под запросы конкретных заводов и высокотехнологичных производств одной из ключевых задач. Сейчас в Шанхайском профессиональном колледже науки и инноваций учатся пять тысяч студентов. Они изучают 14 передовых направлений — от IT и робототехники до управления «умными» заводами. Главной особенностью заведения считается модель «Завод внутри кампуса», которую реализовали вместе с технологической компанией Shanghai Xinzhi Automation Technology Co., Ltd. В колледже запустили учебные производственные линии и учебно-экспериментальные площадки, а занятия ведут действующие инженеры предприятия-партнера. Благодаря этому учащиеся с первых курсов работают на настоящем оборудовании.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Подмосковье перенимает эту практику. Сегодня региональные организации СПО готовят кадры вместе с предприятиями, организуют практику и оценивают знания студентов. Например, Щелковский колледж ведет подготовку для энергетики и ЖКХ вместе с «Мособлгазом» и «Мособлэнерго», а Техникум имени Королева сотрудничает с РКК «Энергия» для космической отрасли. Воробьев обратил внимание, что в Шанхайском профессиональном колледже науки и технологий обучают специалистов по промышленным роботам, автоматизации, станкам с числовым программным управлением, электромобилям. Также студентов готовят программировать оборудование, настраивать его, находить и устранять неисправности. «В Подмосковье такие навыки также востребованы на предприятиях. Как и вы, мы стараемся разрабатывать учебные программы вместе с работодателями. Поэтому нам интересен ваш опыт внедрения программ обучения под новые технологии и оборудование», — рассказал губернатор. У подмосковных колледжей уже действует 16 соглашений о сотрудничестве с китайскими партнерами. В них входят стажировки преподавателей, совместные образовательные мероприятия, в том числе в онлайн-формате.