В Подмосковье ликвидировали торфяной пожар в день обнаружения

13 октября на территории гослесфонда Московской области произошел торфяной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Возгорание обнаружили в Логиновском участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес», в 3 км от деревни Улитино Павлово-Посадского городского округа. Пожар потушили в день выявления.

При тушении были задействованы пять человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники.

14 октября на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности, в Ногинском лесничестве — второй класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — третий класс.

15 и 16 октября на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. Температура в ближайшие дни составит плюс 6–10 градусов, ночью — плюс 4–11 градусов, синоптики обещают переменную облачность и локальные дожди.

При обнаружении возгорания в лесу просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».