Чемпионат по городошному спорту прошел в Серпухове

Городки — исконно русская игра. Здесь важна не только точность, но и командный дух. Смысл прост: битой нужно выбить как можно больше фигур. Но за этим стоит большее — сплочение коллективов и патриотическая составляющая. В современном мире важно и развивать, и поддерживать интерес к своим корням.

В этом году на старт вышли восемь команд — максимальное количество за пять лет. В прошлом году их было пять, два года назад — четыре. Интерес к турниру растет: люди понимают, что профсоюз — это не только защита прав, но и досуг, возможность провести время вместе.

Команда журналистов Серпуховского информационного агентства завоевала бронзу. Результат в этом году выше прошлогоднего.