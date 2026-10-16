Открытый урок по экологии для первоклассников провели в Наро-Фоминске
14 октября в парке Победы в Наро-Фоминске состоялся необычный урок экологической грамотности для учащихся первых классов. Главным спикером встречи выступила главный эксперт экологического отдела администрации Наро-Фоминского городского округа Елена Скрипко.
Специалист рассказала школьникам об основах бережного отношения к природе, раздельном сборе отходов и вторичной переработке сырья. На простых примерах первоклассникам объяснили, как каждый человек может уменьшить количество мусора в повседневной жизни.
Практическая часть занятия была посвящена осознанному потреблению и творческому повторному использованию вещей. Наглядно продемонстрировали, как из привычных бытовых отходов можно сделать развивающие игры и полезные поделки. К примеру, из пластиковой бутылки получилась традиционная игра «бильбоке», из пластиковых крышек — карточки для развивающей игры «Мемо», а из старых фломастеров и обувной коробки — настольный лабиринт.
Подобные интерактивы помогают формировать у подрастающего поколения экологическую культуру с самого раннего возраста, доказывая, что забота об окружающей среде может быть понятной, интересной и полезной.