В Шатуре после капремонта открыли Коровский дом культуры

В селе Дмитровский Погост городского округа Шатура после капитального ремонта открылся Коровский дом культуры. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

В доме культуры работают 10 клубных формирований, в которых занимаются более 250 участников — и дети, и взрослые. Ежегодно мероприятия в ДК посещают порядка 29 тыс. человек. Обновленное учреждение станет местом притяжения для более чем 5 тыс. жителей пятидесяти ближайших сел, поселков и деревень.

Во время ремонта полностью заменили инженерные сети — отопление, водоснабжение и водоотведение, обновили электрические сети, установили современную систему вентиляции и кондиционирования. Отремонтировали кровлю и фасад, заменили оконные и дверные блоки. По утвержденному проекту перепланировали внутренние помещения: появились студия звукозаписи, гримерная, комнаты для кружковой работы и операторская. В отремонтированных помещениях разместили библиотеку.

Зрительный зал на 200 мест и сцену реконструировали: улучшили звукоизоляцию, смонтировали потолок, полностью заменили одежду сцены — занавес, кулисы и задник. В зале поставили новые кресла, установили современное звуковое и световое оборудование, провели пусконаладочные работы и обучили персонал.

Здание сделали доступным для маломобильных групп людей: оборудовали подъемники, пандусы на входах и в местах перепада уровней, обустроили специализированные санитарно-гигиенические помещения. В день открытия проходила запись в уже работающие клубные формирования и в кружки, которые только начнут работу в обновленном ДК.

История Коровского дома культуры началась в 1928 году, когда для жителей села открылся деревянный клуб. Позже его перенесли в Дом пионеров, а после сноса старого здания в 1993 году для учреждения культуры возвели новое, которое стоит и по сей день.