Модернизацию водозаборного узла завершили в Люберцах

В Люберцах модернизировали водозаборный узел № 2.5, который обеспечивает водой микрорайон 8 Марта. В результате объект получил полностью автоматизированную систему управления.

Станция была построена в 1990 году, а в 2025-м здесь завершили обновление технологического оборудования. В состав системы входят станция обезжелезивания, насосное оборудование с регулировкой давления и резервуары чистой воды. Все процессы круглосуточно контролируются, что позволяет поддерживать стабильную подачу воды и исключать резкие перепады давления в сети.

Отдельное внимание уделяется качеству воды и техническому состоянию оборудования. Станция проходит ежедневные осмотры, специалисты проводят контрольные работы и корректируют дозировку коагулянта, необходимого для водоподготовки. По установленному графику на водозаборном узле отбирают пробы, которые направляют на лабораторные исследования.

Также недавно завершилась ревизия оборудования в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду: все системы находятся в рабочем состоянии.