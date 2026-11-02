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    В лесах Подмосковья возбудили 508 дел за нарушение пожарной безопасности

    Фото: Егорьевский и "Русский лес" филиалы ГАУ МО "Мособллес"

    В лесах Московской области по итогам профилактического мероприятия «Смежник» возбудили 508 дел за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

    С начала апреля инспекторы лесной охраны провели свыше пяти тысяч патрулирований и обследовали 7 550 участков. Общая сумма штрафов уже превысила 90 миллионов рублей, виновные привлечены к ответственности.

    «Особое внимание — границам тех лесных участков, откуда в прошлые годы огонь переходил на земли лесного фонда», — рассказал Ларькин.

    Мероприятие было направлено на предупреждение нарушений правил пожарной безопасности в лесах и обследование границ земель лесного фонда — очистку от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков и отходов на полосе не менее 10 метров от границ леса либо отделение противопожарной минерализованной полосой не менее 1,4 метра.

    Больше всего нарушений выявили филиалы ГАУ МО «Мособллес»: Волоколамский — 223, Бородинский — 139, Клинский — 104, Виноградовский — 82, Истринский — 70, Егорьевский — 42, Шатурский — 41.

    За нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ) для граждан предусмотрены штрафы от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей.

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