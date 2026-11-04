Грибной сезон в Подмосковье не окончен. Названы пять видов, растущие в ноябре

Биолог Комиссаров: в ноябре в Подмосковье растут опята, вешенки и рядовки

Относительно влажная и теплая погода в Подмосковье продлила грибной сезон. До первого снега продолжат расти пять видов грибов, включая зимние опята и осенние вешенки. Об этом научный сотрудник биологического факультета МГУ кандидат биологических наук Никита Комиссаров сообщил NEWS.ru .

В начале ноября в подмосковных лесах, по его словам, можно встретить польский гриб, фиолетовые и серые рядовки. Местами растут поздние черные грузди.

«Но основной хит поздней осени — это зимний опенок и осенняя вешенка. Они активно развиваются на лиственных породах деревьев в подмосковных и московских лесах, а также в лесопарках», — сказал биолог.

Ранее в Лыткарине обнаружили редкий гриб, внесенный в Красную книгу. В России не более 30 мест его произрастания.