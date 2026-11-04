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    Грибной сезон в Подмосковье не окончен. Названы пять видов, растущие в ноябре

    Биолог Комиссаров: в ноябре в Подмосковье растут опята, вешенки и рядовки

    ИИ/360.ru
    Фото: ИИ/360.ru

    Относительно влажная и теплая погода в Подмосковье продлила грибной сезон. До первого снега продолжат расти пять видов грибов, включая зимние опята и осенние вешенки. Об этом научный сотрудник биологического факультета МГУ кандидат биологических наук Никита Комиссаров сообщил NEWS.ru.

    В начале ноября в подмосковных лесах, по его словам, можно встретить польский гриб, фиолетовые и серые рядовки. Местами растут поздние черные грузди.

    «Но основной хит поздней осени — это зимний опенок и осенняя вешенка. Они активно развиваются на лиственных породах деревьев в подмосковных и московских лесах, а также в лесопарках», — сказал биолог.

    Ранее в Лыткарине обнаружили редкий гриб, внесенный в Красную книгу. В России не более 30 мест его произрастания.

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