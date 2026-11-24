В Московской области с 16 по 20 ноября 2026 года провели 86 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Самый бюджетный участок недели сдали в аренду в муниципальном округе Шаховская. Участок для индивидуального жилищного строительства площадью почти 12 соток расположен в селе Белая Колпь. В торгах участвовали два претендента, годовая аренда подорожала минимально — до 122 546,21 рубля.

С начала 2026 года в округе Шаховская победителям аукционов передали в аренду 119 земельных участков, в собственность — 90.

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