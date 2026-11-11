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    Подмосковные борцы завоевали 19 медалей на всероссийских соревнованиях в Мытищах

    Фото: СШОР по единоборствам

    Спортсмены из Московской области завоевали восемь золотых, три серебряные и восемь бронзовых медалей на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Турнир на призы мастера спорта СССР В. А. Родина прошел в Мытищах с 6 по 8 ноября. За награды боролись 192 спортсмена из 22 регионов России.

    Золото выиграли Андрей Илюшкин (до 51 кг, Электрогорск), Аъзамхон Ишанов (до 55 кг, Химки), Самир Арипов (до 60 кг, Люберцы), Рустам Лафишев (до 80 кг, Химки), Вадим Троицкий (до 92 кг, Раменский), Нарек Арзуманян (до 110 кг, Одинцово), Илья Сармин (до 45 кг, Электрогорск) и Василий Швайков (до 48 кг, Солнечногорск).

    Серебряные медали в составе сборной Московской области завоевали Марк Кришталь (до 110 кг, Коломна), Гриша Вардикян (до 120 кг, Люберцы) и Андрей Широков (до 42 кг, Ногинск).

    Бронзу получили Дмитрий Мельников (до 65 кг, Люберцы), Павел Семенов (до 71 кг, Химки), Иван Панькин (до 92 кг, Электрогорск), Тимофей Осоргин (до 92 кг, Мытищи), Георгий Мешвелиани (до 110 кг, Ногинск), Григор Григорян (до 110 кг, Одинцово), Филипп Григорьев (до 120 кг, Люберцы) и Андрей Денискин (до 55 кг, Раменское).

    Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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