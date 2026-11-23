Студенты Наро-Фоминского техникума вошли в число лауреатов Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся организаций среднего профессионального образования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В командном треке студенты завоевали диплом лауреатов второй степени. В состав команды вошли Ксения Шабанова, Александра Сагеева, Эмилия Танцева, Татьяна Ахальцева и Роман Рудский, наставником выступила советник директора по воспитанию Дарья Босак.

В индивидуальном треке Илона Чигорко стала лауреатом второй степени, а Марина Корчагина — третьей степени.

Финальный этап конкурса прошел в Нижнем Новгороде. За победу боролись почти 500 студентов колледжей и техникумов из более чем 40 регионов России.

Чтобы выйти в финал, участники разрабатывали социальные проекты. На заключительном этапе они решали кейсы от партнеров конкурса, участвовали в тематических мастерских, интерактивных лекциях, мотивационных встречах, играх и мастер-классах с экспертами.