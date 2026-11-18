Мероприятие прошло 17 ноября. Экскурсию организовали сотрудник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних и член Общественного совета при Управлении Галина Васильчук.

Цель экскурсии — познакомить подростков с историей органов внутренних дел, сформировать уважительное отношение к закону и сотрудникам полиции, поддержать интерес к службе в правоохранительных органах, а также провести профилактическую работу.

В музее школьники увидели архивные материалы, награды и экспонаты, среди которых — форменное обмундирование прошлых лет. Полицейский разъяснил виды ответственности несовершеннолетних за правонарушения и противоправные действия в интернете, обратил внимание на недопустимость участия в несанкционированных массовых акциях.

Галина Васильчук дополнила рассказ примерами из общественной практики и пригласила школьников принять участие в патриотических и профилактических мероприятиях, которые Общественный совет проводит для молодежи.

В завершение встречи ребятам пожелали осознанно выбирать круг общения и будущую профессию и предложили задуматься о службе в органах внутренних дел и поступлении в вузы системы МВД России.