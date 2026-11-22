Исполняющий обязанности главы городского округа Алексей Воробьев проверил качество содержания дворовых территорий у домов № 4А, 4Б и 4Г по улице Белобородова. Обход прошел с участием представителей управляющих компаний «Чистота и Порядок», «Наш ДОМ» и местных жителей.

В ходе мониторинга участники оценили состояние придомовых зон, детских площадок и элементов благоустройства. По итогам проверки Алексей Воробьев отметил, что уборка по указанным адресам в целом проводится качественно, а детские площадки, несмотря на солидный возраст, находятся в надлежащем состоянии. Вместе с тем в одном случае внимание было обращено на сломанную лавку. Представитель управляющей компании объяснил неисправность неосторожной работой дорожной техники при уборке снега и пообещал устранить ее в течение дня.

Кроме того, участники обхода сделали замечание по поводу многочисленной рекламы, расклеенной на опорах освещения. Ее также необходимо будет убрать. Выполнение всех поручений взято на контроль. Проведение подобных выездных проверок позволяет оперативно реагировать на состояние дворовых территорий и повышать качество работы управляющих организаций на местах.