В ФОКе «Авангард» в Солнечногорске 17 ноября прошли матчи группового этапа по баскетболу среди юношей в рамках Единой школьной лиги. В борьбе за выход в плей-офф сошлись восемь команд из 3-й и 4-й групп.

Игры проходили в формате 3×3. На протяжении 12 матчей ребята показывали не только технику, но и характер.

По итогам игрового дня определились еще четыре участника четвертьфинала. К ранее прошедшим командам добавились гимназия № 6, Тимоновская школа, лицей № 8 и Андреевская школа. Таким образом, сформирована полная сетка: лицей № 7, Радумльский лицей-интернат, школы № 4 и № 5, гимназия № 6, Тимоновская школа, лицей № 8 и Андреевская школа.

«Эти команды доказали, что достойны сражаться за чемпионство. Они показали высокий уровень сыгранности, тактической грамотности и настоящей спортивной воли. Теперь их ждет самый напряженный этап — игры на вылет, где любая ошибка может стоить места в турнире», — сказала заместитель главы Солнечногорска Ирина Тишина.

Полуфинальные и финальные встречи также пройдут в ФОКе «Авангард». Победитель представит Солнечногорск на региональном этапе Единой школьной лиги, который стартует в марте.