Рейд по безопасности на железной дороге провели в Солнечногорске

На станции Подсолнечная 12 ноября состоялось профилактическое мероприятие, посвященное безопасности на железной дороге. Его организовали, чтобы снизить травматизм и предотвратить несчастные случаи на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В ходе акции пассажирам рассказали о правилах поведения вблизи путей. Отдельно участники рейда поговорили с подростками об опасности зацепинга. К мероприятию присоединились сотрудники администрации Солнечногорска, представители Административно-пассажирской инспекции, специалисты «РЖД», молодежного центра «Подсолнух» и «Волонтеры Подмосковья».

Участники раздали информационные материалы и объяснили, как безопасно переходить железнодорожные пути. Инспекторы напомнили, что пересекать их разрешается только в установленных местах. Перед переходом необходимо убедиться, что поезд не приближается, снять наушники и убрать гаджеты. На платформе также важно соблюдать осторожность: держаться подальше от края и не спрыгивать с нее.

«Благодаря таким рейдам мы не только напоминаем людям о жизненно важных правилах, но и помогаем им сформировать привычки безопасного поведения. Особенно это актуально для подрастающего поколения. Наша цель — не допустить беды, именно на это направлена наша профилактическая работа», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Кроме того, сотрудники администрации округа ежедневно дежурят на станции вместе со службами безопасности. Они пресекают попытки перехода путей в неположенных местах и другие нарушения.