На международном конкурсе Budapest Ballet Grand Prix 2026 в Венгрии балерина Милана Алжанова из Красногорского хореографического училища завоевала специальную награду Best Young Talent Award («Лучший молодой талант»). Она выступила на гала-концерте.

Алжанова живет в Марфино на северо-востоке Москвы и учится на выпускном курсе Красногорского хореографического училища. Она отправилась в Будапешт со своим педагогом по классическому танцу Екатериной Лосевой, чтобы представить Россию в старшей возрастной категории Solo Senior.

Конкурс Budapest Ballet Grand Prix 2026 проходил с 15 по 19 ноября с участием артистов из разных стран мира. Россиянка вышла в финал и выступила на гала-концерте с классической балетной вариацией.

Помимо титула Best Young Talent Award Алжанова получила возможность показать себя на профессиональной сцене. Ее пригласили участвовать в просмотре в Венгерский национальный балет.

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