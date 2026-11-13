Школьники посетили предприятие по благоустройству в Ленинском округе

10 ноября учащиеся седьмого класса Видновской школы № 11 побывали на профориентационной экскурсии в учреждении «Благоустройство». Ребята познакомились с работой предприятия и узнали, кто отвечает за чистоту и порядок в городе.

Встречу провели специалисты, которые трудятся над созданием комфортной городской среды. Они рассказали о своей работе, показали особенности различных профессий и объяснили, насколько важен труд каждого человека для жизни города.

Ребята увидели, как организована работа коммунальных служб, какая техника используется для уборки и благоустройства территорий, и какие специалисты обеспечивают чистоту на улицах.

Начальник Управления образования администрации округа Наталия Киселева отметила, что такие экскурсии помогают сформировать у школьников реалистичное представление о профессиях: увидеть условия труда, оценить востребованность специальности на рынке, понять, какие навыки действительно нужны, и определиться с выбором учебного заведения.

«Профориентационная работа с молодежью — важное направление, и мы будем продолжать развивать сотрудничество школ и предприятий округа», — подчеркнула она.

Экскурсия стала возможностью расширить кругозор, узнать больше о востребованных профессиях и задуматься о выборе будущего профессионального пути.

В администрации подчеркнули, что подобные мероприятия помогают школьникам не только познакомиться с реальными условиями труда, но и скорректировать траекторию обучения.