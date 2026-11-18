В Подмосковье искусственный интеллект проверил 25 миллионов снимков из мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

С помощью приложения в регионе контролируют детские и спортивные площадки, школы, дома культуры, автовокзалы, многоквартирные дома и другие объекты. С начала года провели свыше 3,5 миллиона дистанционных проверок.

Раньше модераторы вручную просматривали загруженные в приложение снимки и проверяли их качество. Теперь эту работу выполняет искусственный интеллект. Он с точностью 98% выявляет снимки, по которым невозможно объективно оценить результат.

Модераторы перепроверяют только «подсвеченные» ИИ фото и, если недочет подтверждается, возвращают задание на доработку. По данным ведомства, технологии снимают рутину с сотрудников контролирующих ведомств и ускоряют контроль.