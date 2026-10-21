Спорткомплекс «Шаховской ДОК» капитально отремонтировали

В Шаховской завершили капитальный ремонт спорткомплекса «Шаховской ДОК». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

Работы провели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Здание площадью 973,3 квадратных метра 1982 года постройки обновили полностью: заменили кровлю, инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери. Внутренние помещения получили современную отделку, а вокруг здания благоустроили территорию.

Внутри спорткомплекса расположен спортивный зал с боксерским рингом и татами. Открыть обновленный объект планируется в IV квартале 2026 года.