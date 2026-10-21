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    Спорткомплекс «Шаховской ДОК» капитально отремонтировали

    Фото: Минстрой МО

    В Шаховской завершили капитальный ремонт спорткомплекса «Шаховской ДОК». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

    Работы провели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Здание площадью 973,3 квадратных метра 1982 года постройки обновили полностью: заменили кровлю, инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери. Внутренние помещения получили современную отделку, а вокруг здания благоустроили территорию.

    Внутри спорткомплекса расположен спортивный зал с боксерским рингом и татами. Открыть обновленный объект планируется в IV квартале 2026 года.

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