Пожарное депо построят в квартале «Ильинские луга» в Красногорске

В квартале «Ильинские луга» Красногорска продолжается строительство пожарного депо площадью три тысячи квадратных метров. Проект реализует компания ПИК. В здании разместят служебные помещения, учебные классы, комнаты отдыха и тренажерный зал, а на прилегающей территории обустроят площадки для подготовки пожарных. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Сейчас на объекте устанавливают окна, выполняют фасадные работы и прокладывают инженерные сети. Также начались внутренняя отделка, монтаж электрики и благоустройство.

Отдельное внимание уделяют инфраструктуре для тренировок. На территории оборудуют специальную башню, предназначенную для отработки навыков пожарных, стадион и зоны для физической подготовки сотрудников.

В «Ильинских лугах» уже построили 28 жилых домов, школу на 1,5 тысячи учеников и четыре детских сада общей вместимостью 1,2 тысячи мест. Сейчас возводят еще одну школу на 1,5 тысячи учащихся, детский сад на 350 мест и поликлинику, рассчитанную на 400 посещений за смену.

В квартале также обустроен зеленый пешеходный бульвар и открыт игровой комплекс «Гравити» с космической тематикой, зонами для игр и отдыха. Застройка включает девятиэтажные дома с большими окнами.