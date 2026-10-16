Профсоюз работников здравоохранения оценил работу центра долголетия в Домодедове

Представители профсоюза работников здравоохранения России посетили Центр медицины здорового долголетия и профилактики Домодедовской больницы. Стороны обсудили возможность использовать опыт учреждения для сохранения здоровья медицинских работников и договорились продолжить обмен профессиональными практиками.

Гости познакомились с работой центра, где пациенты в возрасте от 18 лет проходят комплексную диагностику для выявления факторов риска заболеваний. По ее результатам специалисты дают индивидуальные рекомендации по питанию, физической активности и профилактике возрастных изменений.

Председатель профсоюза Анатолий Домников отметил организацию профилактической помощи и применение новых подходов к поддержанию здоровья населения и сотрудников медицинских учреждений.

Во время встречи участники рассмотрели, как наработки центра могут применяться в программах поддержки медперсонала. По итогам обсуждения стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.