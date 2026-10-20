Глава Серпухова провел совещание по отоплению и подготовке к зиме

Глава Серпухова Алексей Шимко 20 октября провел совещание с управляющими компаниями. Обсудили отопительный сезон, передачу данных в «ЖКХ-Контур» и подготовку к зимнему содержанию дворов.

По состоянию на 20 октября тепло подано во все социальные учреждения и многоквартирные дома. В Единую дежурно-диспетчерскую службу и на платформу «Добродел» поступают обращения из-за завоздушивания системы, когда в трубах скапливается воздух. Глава поручил управляющим компаниям оперативнее реагировать на такие сигналы.

На отдельном контроле — работа компании «Чистый город» в Протвино: жители жалуются на содержание домов и дворов.

Продолжается установка устройств, которые автоматически передают показания по отоплению в домах на концах теплосетей. Автоматика регулирует подачу тепла в зависимости от погоды: перегревов нет, а жители платят только за фактически потребленное тепло. Сейчас 39 таких устройств передают данные в «ЖКХ-Контур», еще примерно столько же устанавливается. В 53 домах установка технически невозможна: мешают концевые сети, которые упираются в школы и другие социальные объекты. Каждый такой случай прорабатывают отдельно.

Также внедряется электронное голосование собственников. Такой формат упрощает участие жителей в управлении домом и делает процедуру голосования более прозрачной.

Отдельное внимание уделили подготовке к зимнему содержанию дворов и территорий. Многие управляющие компании уже закупили уборочную технику и реагенты.