Врип главы Павлово-Посадского округа проверил благоустройство стадиона

18 октября Михаил Криворучко проинспектировал ход работ на важных городских объектах. Он посетил стадион «Филимоновский», парк имени А. С. Потапова и привокзальную площадь.

На стадионе уже готово песчаное основание под футбольное поле, работы продолжатся строго по нормативам ФИФА. После реконструкции здесь появятся поле с натуральным газоном, три беговые дорожки, новые трибуны на 600 мест и павильон с раздевалками и душевыми.

Отдельно осмотрели площадку для мини-футбола — там установят навес, освещение и трибуны на 60 зрителей. Обновленный стадион станет полноценной городской площадкой для тренировок, турниров и занятий спортом.

В парке имени А. С. Потапова завершили первый этап благоустройства: жители уже гуляют здесь с детьми, отдыхают и пользуются обновленной береговой зоной.

Сейчас идет второй этап — строительство двух павильонов, которое планируют завершить до конца года. В павильонах будут проходить мастер-классы для детей и занятия клуба «Активное долголетие», а в одном из них откроют кафе и сувенирную лавку.

На привокзальной площади в 2025 году на месте недостроенного торгового центра благоустроили 2,58 гектара: установили стенд с историей города, декоративные элементы с узорами павловопосадских платков, игровую зону в виде паровоза, новую остановку и освещение, заасфальтировали проезды и парковку, уложили плитку. Вокзал построен в 1861 году, и это придает месту особый характер.

Отдельно обсудили состояние железнодорожного моста, которое вызывает вопросы и нарекания жителей. Власти будут добиваться от балансодержателя объекта оперативного ремонта: инфраструктура должна быть безопасной и аккуратной.

Каждый вопрос не остался без внимания и будет решаться для комфорта и безопасности жителей.