ИИ помог поставить более 3 млн диагнозов пациентам в Подмосковье

Врачи первичного звена в Подмосковье используют ИИ-ассистента AIDA как дополнительный инструмент при постановке диагнозов. Система анализирует сведения из электронной медицинской карты и с февраля этого года помогла специалистам поставить более трех миллионов диагнозов.

Во время приема сервис обрабатывает данные о жалобах пациента, анамнезе, результатах осмотра, лабораторных и инструментальных исследований. Когда врач формирует заключительный диагноз, AIDA сопоставляет информацию из медкарты и предлагает наиболее вероятный вариант.

Система охватывает 95 диагнозов. При этом ее используют по принципу дополнительного мнения: предложенный вариант остается подсказкой для специалиста, а решение о диагнозе принимает врач, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

ИИ-сервис не заменяет медицинского специалиста. Врач самостоятельно устанавливает диагноз и определяет дальнейшую тактику лечения, используя рекомендации системы только как дополнительную информацию при работе с медицинской картой пациента.