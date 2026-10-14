В Подмосковье за девять месяцев в бюджеты поступило 24,4 млрд рублей

За девять месяцев 2026 года бюджеты муниципалитетов Московской области получили 24,4 миллиарда рублей от аренды и продажи земли и нежилой недвижимости. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

Это 80% от годового плана в 30,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы выросли на 3,3 миллиарда рублей. В министерстве связывают рост неналоговых доходов с эффективностью конкурентных процедур, организатором которых выступает комитет по конкурентной политике Московской области, и с управлением имуществом в городских и муниципальных округах.

В Электростали провели серию аукционов по продаже трех нежилых помещений свободного назначения общей площадью 187,2 квадратных метра на проспекте Южном, д. 3, корп. 1, на ул. Победы, д. 13, корп. 4, пом. 1, и на ул. Мира, д. 30, пом. 2. Сделки принесли в муниципальную казну 12,4 миллиона рублей.

В Подольске земельный участок площадью 482 квадратных метра для индивидуального жилищного строительства продали на открытом аукционе за 3,6 миллиона рублей. Начальная цена лота составляла чуть более 1,4 миллиона рублей, в ходе торгов стоимость выросла более чем в 2,5 раза.

В поселке Зеленый Городок, д. 5 Пушкинского городского округа покупатель приобрел нежилое здание площадью 595,7 квадратных метра вместе с земельным участком площадью 1 120 квадратных метров (ВРИ «Бытовое обслуживание, здравоохранение») за 29,5 миллиона рублей. Для частной жилой застройки продали три участка: 1883 квадратных метра в Пушкино на ул. Зеленая Роща за 15,8 миллиона рублей, 1681 квадратный метр в деревне Ивошино за 4,6 миллиона рублей и 1683 квадратных метра в Пушкино на ул. Льва Толстого за 14,3 миллиона рублей. В Лобне, в микрорайоне Луговая по улице Гоголя, продали участок площадью 1479 квадратных метров под строительство частного дома за 9,2 миллиона рублей.

Наибольшие поступления в бюджеты обеспечили городской округ Химки (426 миллионов рублей), Одинцовский городской округ (359 миллионов рублей) и городской округ Красногорск (284 миллиона рублей).

Для информационной открытости создан единый портал ЕАСУЗ, где публикуются сведения об объектах, реализуемых в собственность или в аренду через земельно-имущественные торги.