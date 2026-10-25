Всероссийский форум предпринимателей прошел в Мытищах

20 октября участники съезда лидеров организации «Опора России» посетили округ для обмена опытом на местных производствах и знакомства с культурным потенциалом Московской области. Главной точкой притяжения стал театр «ФЭСТ».

В этот день округ на время стал деловой столицей для предпринимателей со всей страны. Для гостей подготовили специальную программу «Соприкосновение» — своеобразный театральный фейерверк из фрагментов разных спектаклей.

«Мы специально включили в деловую повестку знакомство с культурой малых городов, чтобы предприниматели увидели: за сухими цифрами отчетов стоят живые места с характером и историей. Мытищи — отличный пример: город не только ухоженный, но и по-своему выразительный», — отметил президент организации «Опора России» Александр Калинин.

Как подчеркнул заместитель главы округа Алексей Воробьев, именно на таких площадках рождается настоящее предпринимательское сообщество.

«Здесь создается сеть взаимной поддержки, где каждый знает: если в другом регионе понадобится помощь, тебя не оставят один на один с проблемой. Это и есть сила малого и среднего бизнеса — в связях, в ответственности друг перед другом», — добавил он.

21 октября деловая программа продолжилась в Подмосковье: участников ждала выставка роботов, IТ-решений и технологий в сфере беспилотных систем, а также обсуждение актуальных проблем и лучших региональных практик.