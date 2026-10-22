Оборудование для неонатологии поступило в больницы округа Пушкинский

Современную медицинскую технику для неонатологии получили отделения Пушкинской клинической больницы имени В. Н. Розанова. Оборудование приобретено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Больницы округа Пушкинский получили четыре единицы медтехники для оказания помощи детям, которые родились раньше срока: стол для новорожденных с подогревом; два малогабаритных допплеровских анализатора сердечно-сосудистой деятельности матери и плода и фетальный монитор.

Современное оборудование помогает специалистам оказывать всю необходимую помощь самой уязвимой категории пациентов: контролировать состояние младенцев, поддерживать их функции, а также проводить диагностику.

Всего в медицинские учреждения Московской области поступило более 400 единиц оборудования для неонатологии: открытые реанимационные

системы, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, инкубаторы и многое другое.