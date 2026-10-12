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    Финал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» проведут в Серпухове

    Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

    В парк-отеле «Русский» в городском округе Серпухов 13 и 14 октября пройдут полуфинал и финал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

    Конкурс объединил специалистов пяти ключевых направлений индустрии туризма: работников службы приема и размещения, специалистов службы эксплуатации номерного фонда (горничных), официантов, поваров и экскурсоводов (гидов).

    13 октября 48 участников, вышедших в полуфинал, будут проходить конкурсные испытания: фотозадания на профессиональную насмотренность, ситуационные видеоролики, сгенерированные искусственным интеллектом, а также блиц-опросы и ролевые сцены с участием экспертов.

    Экспертному жюри, в состав которого входят руководители отелей, бизнес-тренеры по клиентскому сервису, шеф-повара и директора музеев-заповедников Московской области, предстоит определить 25 финалистов — по пяти в каждой номинации.

    В финале 14 октября участники выполнят практические задания на реальных локациях отеля, демонстрируя профессиональные навыки в условиях, приближенных к рабочим. Вечером состоится церемония объявления и награждения победителей и призеров конкурса.

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