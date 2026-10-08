Подмосковный врач Илюхина: проверять здоровье глаз необходимо раз в 2-3 года

Во второй четверг октября отмечают Всемирный день зрения. Заведующая офтальмологическим отделением Химкинской клинической больницы Марина Илюхина напомнила о важности профилактики и правилах сохранения здоровья глаз.

Зрение обеспечивает до 98% восприятия мира. С заболеваниями глаз в последние годы все чаще сталкиваются молодые люди.

Фундамент здоровья закладывается еще в утробе: на четвертой–пятой неделе беременности. Ключевую роль играет грудное вскармливание, так как молоко содержит витамин А, омега-3 и антиоксиданты, необходимые для развития сетчатки и защиты от инфекций.

«Простые правила для сохранения зрения, которые легко соблюдать. Защищайте глаза от УФ-излучения — носите солнцезащитные очки. Снижайте нагрузку — уменьшайте яркость экранов и делайте перерывы при работе с гаджетами. Контролируйте здоровье — следите за уровнем сахара и артериальным давлением. Питайтесь правильно — включайте в рацион витамины и антиоксиданты. Откажитесь от вредных привычек — курения и алкоголя», — отметила Марина Илюхина.

Также врач порекомендовала больше гулять.

Кроме того, следует придерживаться графика осмотров. До 40 лет их надо посещать раз в два-четыре года при отсутствии жалоб, от 40 до 54 лет — раз в один-три года и обязательно измерять внутриглазное давление, от 55 до 64 лет — раз в один-два года. Людям старше 65 лет стоит консультироваться со специалистом каждый год.

Задать вопросы офтальмологам Химкинской больницы можно по телефону 8 (989) 047-74-54 с 13:00 до 15:00 в будние дни.