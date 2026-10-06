Педагоги Дмитровского округа получили награды ко Дню учителя

Церемония награждения учителей и работников образования прошла 5 октября в доме детского творчества «Радуга». С праздником их поздравили заместитель главы округа Ирина Костышина и начальник Управления образования Татьяна Малинникова.

Звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» удостоены 18 человек — учителя начальных классов, математики, географии, физики и технологии, музыкальный руководитель, директора школ и их заместители.

Нагрудный знак «За верность профессии» Министерства просвещения России получила Ольга Скаржевская, учитель начальных классов из Дмитровской школы № 9. Еще 14 работников образования отмечены почетными грамотами министерства и благодарственными письмами главы округа.

Глава муниципалитета Михаил Шувалов отметил, что учитель помогает ребенку не только освоить предмет, но и поверить в собственные силы. За успехами учеников стоят ежедневная работа педагогов, терпение и внимание к каждому. Он поздравил работников образования с заслуженными наградами и поблагодарил за знания и поддержку.

Музыкальные поздравления подготовили представители Центра дополнительного образования «Фиеста» и дворца культуры «Созвездие».