Творческие мастерские пройдут в парках Воскресенска

Парки Воскресенска приглашают гостей и жителей округа на мероприятия с 12 по 18 октября 2026 года. Для посетителей подготовлены игровые и спортивные программы, мастер-классы, познавательные беседы и экскурсии.

В парке усадьбы Кривякино для юных посетителей подготовлена насыщенная программа: ребят ждут игровые программы на главной площади, мастер-классы и познавательные беседы в павильоне мастер-классов. Для участников клуба «Активное долголетие» (55+) пройдут занятия с преподавателем по северной ходьбе. Взрослые и дети старше 12 лет приглашаются на экскурсию «Жемчужина Воскресенска» (по предварительной записи), где узнают об уникальной восьмилучевой системе, судьбах владельцев усадьбы и истории ее приобретения купцами. Также для всех желающих пройдут интерактивные программы (6+) с мастер-классом: «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка», интерактивная экскурсия по парку «Гимназия в Кривякино», квест «Птичьи суперспособности» (все по предварительной записи).

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей «Игровой калейдоскоп», также можно будет сразиться в настольных играх в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме для малышей 0+ пройдет «Веселая зарядка», а для детей состоится спортивная программа. В четверг будут организованы мастер-класс «Творческая мастерская» и познавательная беседа «А знаете ли вы?» (0+). На мастер-классе дети изготавливают поделки из подручных материалов в различных техниках, а познавательная беседа расширяет кругозор маленьких слушателей.

Запись на программы и экскурсии осуществляется по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии, мастер-классы также можно приобрести онлайн: https://clck.ru/3A4XMA. Организаторы напоминают, что мероприятия могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий. Следите за афишами.