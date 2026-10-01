Прием заявок на конкурс «Хозяйка села» продлили в Подмосковье до 7 октября

Прием заявок на конкурс «Хозяйка села» в Подмосковье продлили до 7 октября. За время отборочного этапа организаторы получили более 200 заявок из 37 округов региона, а дополнительный срок позволит участницам представить свои достижения и подать необходимые документы. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Участницами могут стать жительницы старше 18 лет, которые живут и работают в сельской местности. Конкурс рассчитан на старост, общественных активисток, предпринимательниц, специалистов агропромышленного комплекса и других женщин, участвующих в развитии сельских территорий.

Программа включает три номинации. В категории «Хозяйка села» будут представлены участницы, занимающиеся развитием социальной инфраструктуры и общественными проектами. «Хозяйка своего дела» предназначена для предпринимательниц, работающих в сельской местности, а «Работаю на земле» — для специалистов агропредприятий и фермерских хозяйств.

Анкету можно заполнить через специальную форму на официальном сайте конкурса. После завершения приема документов, с 8 по 14 октября, пройдет второй этап экспертной оценки. Жюри определит финалисток и победительниц в каждой номинации.

Церемония награждения состоится 15 октября в очном формате.