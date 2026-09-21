Доход округов Подмосковья от земельных сделок превысил 20 млрд рублей с января

За первые восемь месяцев 2026 года муниципальные образования Подмосковья существенно нарастили доходы от управления недвижимостью. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений региона.

Суммарные поступления достигли 20,1 миллиарда рублей, что составляет почти две трети (65%) от годового прогноза и на 2,3 миллиарда превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Этот результат стал возможен благодаря системной работе по выводу пустующих активов на рынок и повышению качества администрирования собственности. Полученные средства направляются на социальные инициативы для жителей.

«Эффективное управление земельными ресурсами — это прямой инструмент развития наших городов и поселков. Каждый квадратный метр, вовлеченный в хозяйственный оборот, работает на благо людей. Мы видим, как доходы от аренды и продажи участков трансформируются в новые детские площадки, отремонтированные дороги и социальные объекты», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

По итогам августа лидерами рейтинга стали Одинцовский округ с показателем 133 миллиона рублей, Раменский округ (108 миллионов) и Истра (101 миллион).

Среди крупных сделок месяца зафиксировали аренду участка под инфраструктуру в Долгопрудном за 10,4 миллиона рублей в год, продажу земли под жилье в Котельниках за 11,7 миллиона, аренду территории под стоянку техники в Подольске за 6,6 миллиона, а также сдачу участка под ИЖС в Истре за 10,5 миллиона рублей ежегодно.

Для обеспечения прозрачности все лоты публикуют на портале ЕАСУЗ. Организационную часть процедур обеспечивает Комитет по конкурентной политике Московской области.