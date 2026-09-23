Депутат Госдумы провел встречу с коллективом предприятия в Чехове

Развитие Чехова во многом зависит от местных жителей: их предложения, потребности и взгляд изнутри ложатся в основу курса по улучшению качества жизни. На одном из предприятий округа прошла тематическая встреча, в ходе которой сотрудники задали интересующие их вопросы депутату Государственной думы Александру Когану.

Сотрудники компании «ТД Современные материалы», производящей теплоизоляционные панели, рассказали представителю власти о своей продукции. Предприятие производит утеплители для крыш, фундаментов, фасадов, которые очень востребованы в сфере строительства и капитального ремонта.

На встрече обсудили вопросы, волнующие жителей: возможность поступления на бюджетные места в университет или техникум, защита от мошенников, внедрение уроков информационной безопасности в школах, развитие системы образования, льготы для семей участников СВО. Также затронули меры поддержки предприятий и темпы развития промышленности региона.