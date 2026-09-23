Депутат Госдумы провел встречу с коллективом предприятия в Чехове
Развитие Чехова во многом зависит от местных жителей: их предложения, потребности и взгляд изнутри ложатся в основу курса по улучшению качества жизни. На одном из предприятий округа прошла тематическая встреча, в ходе которой сотрудники задали интересующие их вопросы депутату Государственной думы Александру Когану.
Сотрудники компании «ТД Современные материалы», производящей теплоизоляционные панели, рассказали представителю власти о своей продукции. Предприятие производит утеплители для крыш, фундаментов, фасадов, которые очень востребованы в сфере строительства и капитального ремонта.
На встрече обсудили вопросы, волнующие жителей: возможность поступления на бюджетные места в университет или техникум, защита от мошенников, внедрение уроков информационной безопасности в школах, развитие системы образования, льготы для семей участников СВО. Также затронули меры поддержки предприятий и темпы развития промышленности региона.
«Конечно, будем вникать в проблемы, помогать. Каждая единица производства для нас очень важна, это развитие Московской области в целом», — отметил Александр Коган.
Улучшение качества жизни, развитие инфраструктуры округа строится на открытом диалоге между жителями и органами власти. Свои предложения можно озвучить в ходе «выездных администраций», личного приема главы округа Михаила Собакина, а также в общественной приемной Александра Когана.