Дворы на улицах Московской, Красноармейской и Фрунзе обновят в Можайске

В муниципалитете продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году работы проводят по 7 адресам, где обновят проезды, парковки, малые архитектурные формы и элементы озеленения.

В рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» в муниципалитете продолжается комплексное обновление дворовых территорий.

В этом году работы проводят по следующим адресам: улица 20 Января, дома № 26, № 4, улица Дмитрия Пожарского, дом № 4а, улица Красноармейская, дом № 1, улица Фрунзе, дом № 8, улица Московская, дома № 19 и № 21, а также улица Желябова, дом № 14.

Подрядные организации выполняют комплекс работ, включающий ремонт внутриквартальных проездов, обустройство дополнительных парковочных мест, замену малых архитектурных форм и озеленение территорий.

Во дворах обновят асфальтовое покрытие, установят новые скамейки и урны, а после завершения основных работ специалисты выполнят благоустройство зеленых зон.

Сейчас работы активно ведутся на объектах. В частности, во дворе на улице Московской площадь нового покрытия составит около 2 050 квадратных метров. Специалисты уже укладывают асфальт на пешеходных дорожках и подходах к подъездам, чтобы сделать территорию удобнее и безопаснее для жителей.