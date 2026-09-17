Модернизацию 6 детских игровых площадок завершили в Можайском округе

В Можайском городском округе успешно завершена модернизация всех шести детских игровых пространств, запланированных на текущий год в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Новые площадки уже открыты и радуют юных жителей округа.

Завершающим объектом сезона стала площадка в поселке МИЗ. Рабочие полностью выполнили весь комплекс мероприятий: уложили асфальтовое основание, смонтировали игровые и спортивные элементы, а также уложили специализированное прорезиненное покрытие. Это покрытие обладает амортизирующими свойствами, что защищает детей от травм при случайных падениях, делая игры максимально безопасными.

При создании новых пространств особое внимание уделялось не только малышам, но и старшему поколению. На некоторых объектах модернизации внедрены воркаут-площадки. Для подростков и взрослых здесь установлены тренажеры, позволяющие поддерживать физическую форму и вести здоровый образ жизни. Для удобства и безопасности на каждом тренажере размещены подробные информационные таблички с четким обозначением правил использования и техникой выполнения упражнений.

Все шесть площадок выполнены в разной стилистике: у каждой — собственное цветовое и декоративное решение, оригинальные игровые элементы и оформление.