Пешеходные дорожки в поселке Большевик благоустроят в Серпухове

Благоустройство пешеходной зоны и сквера между домами № 42 и № 34 на улице Ленина продолжается в поселке Большевик. Работы идут строго по графику.

На площадке задействованы девять человек и шесть единиц техники. Специалисты уже выполнили вырубку, демонтаж, вывезли мусор, плиты и спиленные деревья. Сейчас ведутся работы по разработке грунта под пешеходные дорожки, прокладке траншей и отсыпке песком. Общая готовность объекта составляет 30%.

«Для жителей Большевика — это не просто благоустройство. Это место, где будут расти дети, отдыхать пожилые люди, проводить выходные семьи. Поэтому внимание к объекту — повышенное», — отметил глава Серпухова Алексей Шимко. Он поручил подрядчику не сбавлять темп и следить за качеством работ.

Завершить благоустройство планируют в 2026 году.