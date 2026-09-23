Систему въезда и выезда обновили на парковке Ледового дворца в Подольске

На территории Ледового дворца «Витязь» городского округа Подольск завершена модернизация системы въезда и выезда транспортных средств. Обновленная инфраструктура призвана сделать парковку более удобной и безопасной для всех посетителей.

Первые 15 минут стоянки теперь для водителей стали бесплатными. Дальнейшая оплата производится по специальному QR-коду. Коды размещены на улице, в культурно-спортивном комплексе и в учебно-тренировочном центре.

Также доступны несколько форматов пользования парковкой: разовая стоянка, абонемент, ночная и месячная стоянка. Оплатить можно в удобное время.

По вопросам работы системы можно обратиться в службу поддержки по телефону 8 (800) 200-33-20, к сотрудникам службы безопасности или в администрацию Ледового дворца. Уточнить информацию можно на официальном сайте комплекса.