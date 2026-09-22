Цифровой сервис для защиты от кибермошенников запустили в Подмосковье

На портале госуслуг появился новый сервис «Защита от мошенников в сети». Об этом рассказали в Мингосуправления Московской области.

Сервис объединяет инструкции и инструменты, которые помогают восстановить доступ к учетной записи после контакта с мошенниками и заранее защитить персональные данные и финансы.

Пользователю доступны два раздела: «Мошенники пытаются получить доступ к Госуслугам» и «Я хочу защититься от мошенников в сети».

В первом собраны рекомендации на случай передачи злоумышленникам пароля или кода из СМС. Второй содержит информацию о запрете операций с недвижимостью, оформления договоров связи и получения кредитов, защите аккаунта с помощью доверенного контакта, безопасном общении по телефону и противодействии финансовому мошенничеству.

Также через сервис можно проверить кредитную историю и зарегистрированные на себя SIM-карты, сообщить о подозрительном звонке и пожаловаться на вредоносный сайт.

Полный перечень рекомендаций доступен по ссылке.