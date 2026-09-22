В программу капитального ремонта на 2026 год в Подмосковье включили более двух тысяч многоквартирных домов. Работы полностью завершены в 603 зданиях, сообщил гендиректор регионального Фонда капитального ремонта Дмитрий Сватковский в ходе еженедельного совещания губернатора Андрея Воробьева с главами округов. Он также рассказал о том, как идет восстановление домов после ЧС и когда завершится подготовка к отопительному сезону.

С начала года на имя губернатора поступило 83 обращения по теме капитального ремонта. Одной из наиболее острых проблем остаются протечки крыш. При этом благодаря техническим обследованиям и дополнительным мерам контроля количество таких случаев удалось существенно сократить.

«Повестка у нас в основном про капремонт. Это особенно актуально, учитывая трагичные последствия налетов врагов, которые посылают беспилотники. Мы видим разрушенные МКД, травмы. Этим занимаются и военные: недопущением, ликвидацией, минимизацией последствий. Но наша задача — поставить на ноги все МКД, все ИЖС, уделить людям внимание, ответить на вопросы», — отметил глава региона.

Восстановление домов после чрезвычайных ситуаций

После изменения нормативной базы Фонд капитального ремонта получил возможность оперативно начинать работы после чрезвычайной ситуации.

Сейчас в 14 муниципальных образованиях находится 24 дома, пострадавшие в результате атак БПЛА. По всем объектам определены подрядчики и заключены контракты. Один из домов — на улице Ленина в Люберцах — уже восстановлен и передан управляющей организации.