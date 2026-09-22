«Поставить все МКД на ноги». Воробьев — о программе капремонта в Подмосковье и восстановлении домов после атак БПЛА
Андрей Воробьев: еще 2 тысячи домов вошли в программу капремонта в Подмосковье
В программу капитального ремонта на 2026 год в Подмосковье включили более двух тысяч многоквартирных домов. Работы полностью завершены в 603 зданиях, сообщил гендиректор регионального Фонда капитального ремонта Дмитрий Сватковский в ходе еженедельного совещания губернатора Андрея Воробьева с главами округов. Он также рассказал о том, как идет восстановление домов после ЧС и когда завершится подготовка к отопительному сезону.
С начала года на имя губернатора поступило 83 обращения по теме капитального ремонта. Одной из наиболее острых проблем остаются протечки крыш. При этом благодаря техническим обследованиям и дополнительным мерам контроля количество таких случаев удалось существенно сократить.
«Повестка у нас в основном про капремонт. Это особенно актуально, учитывая трагичные последствия налетов врагов, которые посылают беспилотники. Мы видим разрушенные МКД, травмы. Этим занимаются и военные: недопущением, ликвидацией, минимизацией последствий. Но наша задача — поставить на ноги все МКД, все ИЖС, уделить людям внимание, ответить на вопросы», — отметил глава региона.
Восстановление домов после чрезвычайных ситуаций
После изменения нормативной базы Фонд капитального ремонта получил возможность оперативно начинать работы после чрезвычайной ситуации.
Сейчас в 14 муниципальных образованиях находится 24 дома, пострадавшие в результате атак БПЛА. По всем объектам определены подрядчики и заключены контракты. Один из домов — на улице Ленина в Люберцах — уже восстановлен и передан управляющей организации.
При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций основной задачей остается сокращение времени между происшествием и началом восстановительных работ.
«Работа большая. Мы организовали штаб по ликвидации этих условий. Задача — в кратчайшие сроки закончить ремонт, отдать эти дома в управляющие компании», — сказал Сватковский.
Подготовка домов к отопительному сезону
К отопительному сезону уже готовы 82% объектов, на которых проводится капитальный ремонт. Все работы по подготовке центрального отопления должны завершить до 15 октября.
Ремонт кровель и лифтов
В 2026 году продолжается ремонт крыш: 401 кровля уже готова, еще 866 находятся в работе. На особом контроле — 43 объекта. Для домов, где работы существенно отстают от графика, подрядчиков заменят или переконтрактуют.
В рамках шестилетнего офсетного договора началась замена лифтов. В Подмосковье насчитывается 66,9 тысячи лифтов, из которых с 2014 года заменили 13,9 тысячи. В 2026 году планируется заменить еще 420 подъемников. Сейчас оборудование уже поставляют на объекты, ведутся монтаж и приемка.
Программа капремонта на 2027 год
Контрактация программы капремонта на 2027 год идет с опережением. Сейчас заключены договоры почти на 50% домов, 19 объектов уже исполнены. Полностью завершить контрактацию планируют до 1 декабря.
В первые часы специалисты оценивают состояние инженерных систем, решают вопросы отселения жителей, организуют пункты временного размещения, транспортировку и обеспечение водой, после чего подрядчики приступают к расчистке и ремонту домов.