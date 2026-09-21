Новый цифровой маммограф начал работать в Солнечногорске

В Центральной поликлинике Солнечногорской больницы установили новый цифровой маммограф для профилактических и диагностических исследований молочных желез. Оборудование позволяет с высокой точностью выявлять заболевания на ранних стадиях.

Цифровая система обеспечивает быстрое получение качественных снимков и помогает заметить даже небольшие изменения тканей. Результаты исследования врачи используют для постановки диагноза и определения дальнейшего лечения.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и реализации национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“ медицинские учреждения округа продолжают получать современное оборудование, необходимое для сохранения здоровья жителей. Продолжаем работать над тем, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому жителю Солнечногорска», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Женщинам старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию раз в два года, а при наличии факторов риска — ежегодно.

«На одно исследование отводится 20 минут, за шестичасовую смену принимаем до 20 пациентов, при работе в две смены — до 33 человек. Женщины могут записаться самостоятельно через кабинет самозаписи или по направлению лечащего врача», — рассказала заведующая рентгенологическим отделением Солнечногорской больницы Елена Табелева.

Размещение маммографического кабинета непосредственно в поликлинике делает прохождение диспансеризации удобнее, в том числе для маломобильных пациентов. Исследования проводят в будние дни и по субботам.