В Сергиевом Посаде газифицировали дом многодетной семьи

В Сергиевом Посаде подключили к газу дом многодетной семьи Глеба и Евгении Владимировых, в которой воспитываются трое детей. Об этом сообщило Министерство энергетики Московской области.

До подключения домовладение отапливалось с использованием электрической энергии, ежемесячные расходы в зимний период достигали 50 тыс. рублей. В рамках льготных условий Мособлгаз выполнил все необходимые работы без привлечения средств жителей.

Программа социальной газификации действует в Московской области с июня 2021 года, с марта 2022 года — на бессрочной основе. В Сергиево-Посадском округе в проект включены 294 населенных пункта и 72 садоводческих некоммерческих товарищества.

С начала реализации программы построено 3581 ввод и 3140 газопроводов внутри границ земельных участков, заключено 3914 договоров, выполнено 2700 пусков. Общий объем построенных распределительных газопроводов с 2021 по 2025 год составил 113,4 километра, в 2026 году дополнительно введено в эксплуатацию восемь километров сетей. В планах — строительство еще 63 километров распределительных газопроводов.

Льготные условия предусматривают бесплатное проектирование и строительно-монтажные работы по газификации внутри границ земельного участка, а также компенсацию расходов на приобретение газоиспользующего оборудования в размере до 80 085 рублей. Меры поддержки распространяются на 17 категорий граждан, включая многодетные семьи, инвалидов, ветеранов, участников специальной военной операции.

Заявка на газификацию подается через Региональный портал государственных и муниципальных услуг. Обязательными условиями участия являются официальная регистрация домовладения и земельного участка, постоянная регистрация заявителя в данном домовладении, а также отсутствие ранее выполненного подключения к газораспределительным сетям.