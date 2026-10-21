Школьники из Чехова и Серпухова сразятся в «Квизтории»

Ученики школ из Чеховского округа и Серпухова встретятся в интеллектуальном поединке в рамках нового выпуска «Квизтории». Полная версия шоу уже доступна в социальной сети «ВКонтакте» .

Темой состязания стали меценаты и благотворители. Юным знатокам предстоит выяснить, кто из них изменил судьбу знаменитых деятелей культуры. Также они обсудят, чьим наследием люди любуются до сих пор.

Познакомит зрителей с командами и темой выпуска, а также проведет интеллектуальную игру ведущий программы Виктор Абрамян.

«Квизтория» — это шоу телеканала «360» о знании истории Подмосковья и всей России. В каждом эпизоде команды школьников сражаются за победу в интеллектуальном конкурсе.