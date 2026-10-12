Аварийный жилой дом снесли в поселке Вербилки

В рабочем поселке Вербилки Талдомского округа завершили демонтаж аварийного дома № 2 на Вокзальной улице. Жильцов четырех квартир предварительно расселили по государственной программе переселения из аварийного жилищного фонда Московской области.

Одноэтажное деревянное здание площадью около 160 квадратных метров признали непригодным для проживания из-за сильного износа конструкций. После расселения дом включили в перечень объектов, подлежащих сносу. Сейчас демонтаж завершен, а территорию освободили от строительного мусора.

Решение о дальнейшем использовании освободившегося участка примет местная администрация. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Всего в Талдомском округе выявили 211 объектов незавершенного строительства. Из них 182 уже снесли, достроили или привели в соответствие с законодательными требованиями. Это 86% от общего числа выявленных объектов. Работа по их устранению продолжается.