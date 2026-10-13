Мастер-классы по дофаминовой живописи прошли в парке в Наро-Фоминске

В основе дофаминовой живописи — яркие краски, положительные эмоции и свобода самовыражения. Здесь можно пробовать непривычные сочетания цветов, экспериментировать с фактурой и получать удовольствие от самого процесса. Даже простой сюжет становится поводом для творческого поиска.

Одна тема дала участникам мастер-классов возможность по-разному воплотить идею и проявить собственный вкус. Они познакомились с интересной техникой и провели время в теплой творческой атмосфере. Все работы получились необычными и выразительными, а сочетания оттенков придали каждой картине свое настроение. Готовые холсты будут напоминать авторам об этом необычном дне и добавлять красок домашнему интерьеру даже в пасмурную погоду.

Мастер-классы были организованы в рамках клубов «Посиделки в парке» и «Мастерская в парке». Гостей и в дальнейшем ждут новые творческие встречи и мастер-классы, где можно попробовать свои силы, познакомиться с разными техниками и найти занятие по душе.